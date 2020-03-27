ДТЭК Ахметова объявил о выводе в простой рабочих трех угольных предприятий

В пресс-службе ДТЭК пояснили, что решение принято в связи с отсутствием спроса на уголь, передает БизнесЦензор.

При этом об изменениях в работе крупнейшего и самого прибыльного угледобывающего предприятия холдинга – "ДТЭК Павлоградуголь" – не сообщается.

"Шахты "ДТЭК Добропольеуголь", шахта "Белозерская" и ЦОФ "Октябрьская" приостанавливают работы по добыче и подготовке горных выработок, а также обогащению угля с 1 апреля 2020 года. Персонал выводится в простой с оплатой согласно коллективному договору. Во время простоя будет продолжаться техническое обслуживание шахт и фабрики, что позволит оперативно восстановить работу предприятий", – сказано в сообщении.

В ДТЭК уточнили, что речь идет об около 6,5 тыс. из 8 тысяч сотрудников трех предприятий. За всеми сотрудниками, выведенными в простой, сохраняется оклад. Во время простоя шахтеры продолжат получать доход в размере тарифной ставки, с сохранением трудового стажа.

В компании отмечают, что "ДТЭК Энерго" неоднократно обращался к системному оператору НЭК "Укрэнерго" с требованием прекратить практику ограничения производства электроэнергии на энергоблоках ТЭС.

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Как сообщалось, "Укрэнерго" ограничивает производство электроэнергии ТЭС в том числе из-за падения потребления из-за введения карантина на фоне резкого роста производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше. В то же время производство электроэнергии ТЭС сократилось с 4,37 МВт 26 февраля до 2,37 Мвт 26 марта.

Кроме того, диспетчер НЭК "Укрэнерго" 27 марта ограничил выработку атомных станций госкомпании НАЭК "Энергоатом" на 500 МВт. Дополнительно 400 МВт ограничения предусмотрены на выходные 28-29 марта. Суммарное ограничение мощности АЭС на выходных составит 900 МВт.

При этом из-за теплой зимы запасы угля на угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) составляют около 2,5 млн тонн, что на 70% больше, чем годом ранее.

Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова. Ему же принадлежат крупнейшие солнечные и ветровые электростанции в стране: в 2019 году на ДТЭК пришлось 25% отпущенной по "зеленому тарифу" электроэнергии.

Как известно, холдинг ДТЭК Рината Ахметова настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

После назначения премьер-министром бывшего топ-менеджера ДТЭК Дениса Шмыгаля, Кабмин принял решение ввести с 1 апреля спецпошлину в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося, который потребляют предприятия холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.