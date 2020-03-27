НАТО рассмотрит возможность дополнительной поддержки Украины, – Кулеба

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сообщение МИД, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что Кулеба с пониманием воспринял решение партнеров перенести на более поздние сроки заседания Североатлантического Совета НАТО с участием Украины и Грузии учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе и мире.

"Политика нового правительства Украины относительно НАТО остается абсолютно неизменной", - отметил министр.

Среди ключевых краткосрочных приоритетов двустороннего взаимодействия Кулеба отметил: предоставление Украине статуса участника Программы расширенных возможностей НАТО в качестве дополнительного инструмента углубления сотрудничества в военной сфере; восстановление заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне; обновление Комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Собеседники также обменялись мнениями относительно последних деструктивных шагов РФ, в том числе о запрете владеть земельными участками на территории временно оккупированного Крыму не гражданам РФ.

"Было отмечено, что такие действия являются недопустимыми и грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, а также международное гуманитарное право", - говорится в сообщении.