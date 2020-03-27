Крупнейшие дорожные компании разыграли 800 миллионов на ремонт трассы на Запорожье

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до сентября 2021 года победитель тендера должен выполнить капитальный ремонт дороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта на двух участках 266+300 - км 276-600 и 276+600 - км 283+861.

В обоих тендерах заказчик скрыл цены работ, не опубликовав смету на ремонт дороги, где должна быть указана конкретная стоимость товаров и услуг.

На обоих тендерах победила компания "Онур", при чем на торгах у нее был только один конкурент – "Автомагистраль-Юг". В процессе обоих тендеров их участники почти не торговались, на первом участке конкурент сбросил лишь 2,5% от начальной предложения, на втором – только 1%. В итоге экономия от ожидаемой стоимости составила соответственно лишь 3,3% и 2,5%.

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Как отмечает издание, никаких других конкурентов на тендере не было потому, что заказчик выставил требование к участникам: иметь опыт выполнения аналогичных работ по асфальтированию и т.д. на капитальных ремонтах других дорог "Укравтодора" в размере 100% от необходимого на этом тендере. При этом в качестве доказательства наличия опыта принимались только те договоры за последние 5 лет, по которым работы были выполнены на 85%.

АМКУ уже признавал эти требования "Укравтодора" дискриминационными, заставляя заказчиков внести изменения в тендерную документацию. Однако на этот раз никто из участников рынка не обжаловал их.

Обе участвовавшие в тендере компании занимают первые два места в топе подрядчиков "Укравтодора" в 2018-2019 годах. Вместе они принимали участие в 494 закупках, в 252 процедурах компании вообще не конкурировали друг с другом, и только 119 раз компании снижали цену, в большинстве случаев на незначительные проценты.

Кроме того, по данным издания, "Автомагистраль-Юг" имеет финансовые отношения с "Онур". К примеру, фирма перечислила "Онур" в конце 2019 года 3,99 млн грн за ремонт трассы Днепр-Царичанка - Кобеляки - Решетиловка в Днепропетровской области. Подряд на ремонт этой дороги фирма выиграла у САД Днепропетровской области за полгода до перечисления средств.

Напомним, фирма "Онур" побеждала в тендерах Службы автомобильных дорог в Запорожской области 8 раз на общую сумму 2,99 млрд гривен. А ее турецкая фирма-основатель "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S." получила от Запорожской САД огромный подряд на строительство моста через реку Днепр на 11,92 млрд грн.

Учредителями столичной компании "Онур Конструкцион Интернешнл" являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. С ней связана фирма "Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S." (Турция).

"Автомагистраль-Юг" принадлежит одесситам Олегу Наливанному и Валерию Короткову.