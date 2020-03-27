"Киевгорстрой" увеличил чистую прибыль на 29%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацуомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о собрании акционеров, назначенном на 30 апреля, на дивиденды и в резервный фонд планируется направить по 1,78 млн грн, оставштеся 32 млн грн - в фонд развития.

Нераспределенная прибыль компании в прошлом году увеличилась на 1,6%, - до 1,55 млрд грн.

Суммарная дебиторская задолженность выросла вдвое - до 462,1 млн грн. Кроме того, возросли долгосрочные обязательства - на 22,4%, до 5 млрд грн, текущие - на 21%, до 2,4 млрд грн.

"Киевгорстрой" в 2019 год нарастил активы на 18% - до 10,1 млрд грн.

Как сообщалось, в 2018 году "Киевгорстрой" сократил чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2017 годом - до 26,05 млн грн.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март 2020 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.