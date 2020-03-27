Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке за неделю в 14 раз

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В том числе по единому курсу (с использованием инструмента matching) НБУ продал $10,8 млн, путем проведения интервенций с выбором лучшей цены – $66 млн.

В целом с начала 2020 года НБУ купил на межбанке $1,28 млрд, продал – $2,75 млрд.

"На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и в целом продали достаточно небольшой объем валюты – менее $80 млн. Курс гривни на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 грн/$", – отметили в пресс-службе НБУ.

По данным Нацбанка, в последние дни упал спрос на валюту со стороны населения.

"В последние дни граждане продают даже больше, чем покупают. Отток средств нерезидентов незначительный. Основной спрос на валюту формируют украинские компании, впрочем он вообще уравновешивается предложением со стороны экспортеров", – подчеркнули в Нацбанке.

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Как сообщалось, на неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн.

За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.