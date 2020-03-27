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27.03.20 21:15

Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Совладельцы киевского торгово-развлекательного центра Dream Town Гарик Корогодский и Александр Меламуд приняли решение отменить необходимость уплаты арендных платежей арендаторами во время карантина в стране.

Киевский ТРЦ Dream Town отменил арендную плату на время карантина

Об этом говорится в сообщении Корогодского в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы, собственники ТРЦ "Дрим Таун", обращаемся к вам, нашим партнерам-арендаторам. Мы не будем начислять на период карантина арендную плату и платежи за маркетинг (кроме работающих продуктовых). Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества – OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", - написал Корогодский.

Он также попросил арендаторов оформить все надлежащие документы, чтобы были юридические основания не начислять арендную плату.

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