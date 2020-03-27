"Мотор Сич" приостановила полеты до 24 апреля

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, пассажиры, имеющие авиабилеты на рейсы с датой вылета в период до 24 апреля, могут обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался билет, за получением полного возврата средств за оплаченную перевозку или переносом вылета на более позднюю дату.

"Пассажиров, имеющих авиабилеты на рейсы "Мотор Сич" с датой вылета после 24 апреля, просим следить за информацией на официальном сайте авиакомпании www.flymotorsich.com и на ее официальных страницах в соцсетях", – сказано в сообщении.

Авиакомпания "Мотор Сич" является структурным подразделением ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) - предприятия по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт "Запорожье".