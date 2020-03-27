Антимонопольный комитет вызвал руководителей крупнейших сетей АЗС для объяснения цен

Как отмечает пресс-служба АМКУ, рекомендации пересмотреть цены на бензин и дизтопливо были предоставлены участникам рынка еще в начале декабря 2019 года, передает БизнесЦензор.

"Основанием для рекомендаций было то, что розничные цены на бензин не отражали снижение цен на оптовые поставки и укрепление гривни. То есть, цены на заправках были выше, чем должны быть в условиях честной конкуренции", – напомнили в АМКУ.

Комитет указывает, что дальнейший анализ ценообразования в сетях АЗС показал дальнейшее несоответствие цен рыночным факторам.

"Анализ полученной в рамках углубленного исследования (по результатам предоставленных в декабре рекомендаций) информации указывает на несоответствие уровня розничных цен на дизельное топливо и высокооктановые бензины объективным факторам, влияющим на их формирование. При этом, в январе-марте 2020 года наблюдается снижение как котировок на нефть и нефтепродукты на европейских рынках, так и цен крупного опта в Украине", – отмечают в АМКУ.

В связи с этим руководители участников рынка розничной торговли нефтепродуктами вызваны в Антимонопольный комитет для дачи объяснений.

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Как сообщалось, в навале декабря 2019 года Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

Рекомендации были предоставлены компаниям "Вест Петрол Маркет" (бренд WOG), "ОККО-Ритейл" (бренд ОККО), "Укрнафта" (бренд Ukrnafta), "Амик Украины" (бренд AMIC Energy), "Альянс Холдинг" (бренд Shell), "Сокар Петролеум" (бренд Socar), "Укрпалетсистем" (бренд UPG) и "Глуск Ритейл" (бренд Glusco).

После предоставления рекомендаций цены на бензин и дизтопливо в указанных сетях АЗС на стелах постепенно снизились на 1-2 грн за литр.

В то же время АМКУ констатировал, что предоставленная ​​участниками рынка информация по результатам рассмотрения рекомендаций не содержит достаточного обоснования уровня установленных цен. В связи с этим Комитет начал углубленное исследование соответствия действий участников рынков розничной торговли бензином и дизтопливом требованиям законодательства о защите экономической конкуренции.

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