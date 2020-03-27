АМКУ рекомендовал упростить получение статуса защищенного потребителя электроэнергии

О результатах рассмотрения рекомендаций министерство должно сообщить в 15-дневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как пояснили в Комитете, статус "защищенного потребителя" электроэнергии, который делает невозможным отключение от энергоснабжения в обычном порядке, получить очень трудно.

"Критически важные в условиях борьбы с коронавирусом учреждения такого статуса не имеют, поскольку не соответствуют требованиям, установленным для его получения (финансовые гарантии, отсутствие задолженности и т.д.)", – отмечается в сообщении.

В связи с этим АМКУ рекомендовал Министерству энергетики и защиты окружающей среды:

упростить процедуру получения статуса защищенного потребителя;

привести требования к банкам, которые предоставляют финансовые гарантии в соответствие с банковским законодательством;

сократить сроки для получения статуса защищенного потребителя;

внести изменения в Правила о безопасности поставок электрической энергии для обеспечения безопасности поставок электрической энергии защищенным потребителям;

ввести прозрачную процедуру принятия решения о целесообразности предоставления статуса защищенного потребителя.

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Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя рекомендовано обнародовать на официальном сайте Минэкоенерго:

информацию о деятельности Межведомственной комиссии, ее составе, порядке работы, объявления о проведении заседаний;

перечень и требования к документам, которые должны подаваться потребителями-заявителями на рассмотрение Межведомственной комиссии, информацию о сроках приема документов, адрес, по которому подаются такие документы, контакты, по которым предоставляются соответствующие консультации.

"Рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются неотложными и подлежат обязательному рассмотрению органами и лицами, которым они предоставлены", – напомнили в АМКУ.