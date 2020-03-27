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27.03.20 18:36

АМКУ рекомендовал упростить получение статуса защищенного потребителя электроэнергии

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил рекомендации Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя с целью недопущения отключения критически важных объектов от энергоснабжения.

АМКУ рекомендовал упростить получение статуса защищенного потребителя электроэнергии

О результатах рассмотрения рекомендаций министерство должно сообщить в 15-дневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Как пояснили в Комитете, статус "защищенного потребителя" электроэнергии, который делает невозможным отключение от энергоснабжения в обычном порядке, получить очень трудно.

"Критически важные в условиях борьбы с коронавирусом учреждения такого статуса не имеют, поскольку не соответствуют требованиям, установленным для его получения (финансовые гарантии, отсутствие задолженности и т.д.)", – отмечается в сообщении.

В связи с этим АМКУ рекомендовал Министерству энергетики и защиты окружающей среды:

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Межведомственной комиссии по предоставлению статуса защищенного потребителя рекомендовано обнародовать на официальном сайте Минэкоенерго:

"Рекомендации Антимонопольного комитета Украины являются неотложными и подлежат обязательному рассмотрению органами и лицами, которым они предоставлены", – напомнили в АМКУ.

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