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27.03.20 18:18

Мировой спрос на нефть из-за карантина может рухнуть на 20%, – IEA

Глобальный спрос на нефть может упасть на 20% в результате призванных замедлить распространение коронавируса ограничений, поскольку 3 миллиарда человек находятся в изоляции.

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Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (IEA, МЭА) Фатих Бироль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Сегодня 3 миллиарда человек в мире заперты. В результате мы вполне можем увидеть в какой-то момент этого года снижение спроса, как некоторые говорят, примерно на 20 миллионов баррелей в сутки", – сказал глава агентства.

В 2019 году мировой спрос на нефть составлял 100 млн баррелей в сутки.

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В то же время Бироль отметил, что, несмотря на огромное падение спроса, предложение нефти, как ожидается, вырастет еще на 3 миллиона баррелей в сутки в рамках борьбы за долю рынка Саудовской Аравии с Россией.

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