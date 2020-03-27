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27.03.20 20:03

Оператор ГТС отказался отдать 600 миллионов собственникам патента на откапывание труб из земли

Государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы Украины" 19 марта заключило договор на 621 млн грн на ремонт изоляционного покрытия магистральных газопроводов с филиалом "Укртрансгаза" вместо компании, которая запатентовала способ откапывания труб.

Оператор ГТС отказался отдать 600 миллионов собственникам патента на откапывание труб из земли

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, ремонтные изоляционные работы касаются 17 участков магистральных газопроводов МГ "Лисичанск-Славянск", МГ "Мариуполь-Бердянск", МГ "Херсон-Крым", МГ "Шебелинка-Диканька-Киев" и других. Период выполнения работ – до конца марта 2021 года.

Стоимость работ и материалов не известна, поскольку заказчик не опубликовал смету, где должна быть указана конкретная цена за отдельный вид услуг и товаров.

Известны только ориентировочные объемы работы, которые выполнит филиал СМФ "Укргазпромстрой" АО "Укртрансгаз". Например, подрядчик должен разработать бульдозерами грунт в объеме 5 130 кубометров, обезжирить бензином 2764 кв. м поверхностей труб и сооружений, закупить и использовать 11 847 литров изоляционной полиуретановой смеси, разобрать и заново обустроить временные дорожные покрытия на 216 кубометров, провести контроль качества сварных соединений методом радиографирования – 80 стыков и прочее.

Причем предыдущие торги на ремонт этих объектов, которые так и не состоялись, пыталось обжаловать ЧАО "Нефтегазстройизоляция" из-за якобы нарушения прав интеллектуальной собственности и авторских прав. Согласно жалобе, частная компания жаловалась на использование запатентованной технологии ремонта газопроводов, которая является й интеллектуальной собственностью.

По мнению "Нефтегазстройизоляции", ее изобретение заключается в раскапывании трубопровода, снятии поврежденного изоляционного покрытия, подготовке поверхности под новое покрытие, нанесении нового покрытия и закапывании трубопровода назад.

А отличается запатентованная технология тем, что раскопку трубопровода выполняют последовательно отдельным участками, оставляя между ними грунтовые опоры. Это изобретение "Нефтегазстройизоляция" запрещает использовать другим компаниям, а также может угрожать "Оператору газотранспортной системы Украины" судами.

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Ранее "Укртрансгаз" и Служба автодорог в Полтавской области отдали авторам изоляционного патента почти полмиллиарда на ремонт автомагистральных газопроводов.

"Нефтегазстройизоляция" принадлежит Анастасии и Александру Иткиным, Юрию Демину и Ирине Комаровой. Последние трое владеют патентом на способ ремонта трубопроводов.

Напомним, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов Украины перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов.

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