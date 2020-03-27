Финский концерн оформил контроль над партнером "Газпрома" по "Северному потоку-2"

Как следует из сообщения Fortum, финская компания закрыла первую часть сделки и теперь ей принадлежит около 69,6 % голосующих акций Uniper, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Второй транш с приобретением еще 1,0-3,8% ожидается через два месяца. В целом Fortum заплатит до 2,6 млрд евро за все приобретаемые акции.

Fortum в октябре прошлого года договорился с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке у них более 20,5% акций Uniper. После сделки он может стать владельцем более 70,5% акций немецкой компании.

В марте концерн сообщил, что получил все разрешения на сделку от регуляторов РФ и США, где у Uniper есть активы.

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Как сообщалось, Fortum договорился о покупке 46,65% в энергетической группе Uniper у немецкого концерна E.ON за 3,8 млрд евро ($4,5 млрд) еще в 2017 году, предложив миноритариям компании продать свои бумаги,

Напомним, Uniper является давним и очень крупным покупателем российского природного газа на важнейшем для "Газпрома" экспортном рынке – в Германии. Кром этого, эта фирма вместе с "Газпромом" реализует проект "Северный поток-2".

Немецкая фирма также через дочернюю компанию ПАО "Юнипро" владеет в России 5 электростанциями, причем две самые мощные из них находятся в Сибири. А покупает ее финская компания, чья российская дочка ПАО "Фортум" контролирует 8 электростанций на Урале и в Западной Сибири и в результате нынешней сделки станет крупнейшим иностранным игроком в российской электроэнергетике.

При этом сопротивление заключению сделки до самого последнего времени оказывал этой сделке глава компании Uniper Клаус Шефер, который активно выступает за сотрудничество с "Газпромом" и поддерживает проект "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. "Газпром" - единственный акционер компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубопровод. Соглашение о такой модели финансирования строительства газопровода было подписано "Газпромом", Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall в апреле 2017 года. Европейские компании обязались предоставить 4,75 млрд евро на реализацию проекта в виде долгосрочных кредитов, около 950 млн евро каждая.