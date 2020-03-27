Диспетчер ограничил АЭС на 900 МВт из-за низкого потребления и роста зеленой генерации

Об этом БизнесЦензор сообщили несколько источников на рынке электроэнергии.

"На утреннем селекторе 27 марта главной причиной ограничений было названо снижение потребления электроэнергии в связи с карантином, введенным для борьбы с коронавирусом", - сказал один из собеседников БЦ.

По его словам, ограничения коснулись всех видов генерации. Однако "Энергоатома" они коснулись в большей степени, так как на тепловых станциях должны оставаться в работе для маневрирования мощностью.

Более 60% электроэнергии на ТЭС производит ДТЭК Рината Ахметова.

Другие участники рынка главной причиной ограничений считают увеличение выработки зеленой генерации в связи с солнечной погодой.

Согласно данным НЭК "Укрэнерго" о суточных графиках производства электроэнергии, днем 26 марта мощность зеленой генерации составила 3,38 ГВт. Еще месяц назад, 26 февраля, она составляла 2,35 ГВт, или в 1,4 раза меньше.

Как сообщалось, за 3 квартала 2019 года в возобновляемые источники энергии было инвестировано более 2 млрд евро.

В марте Минэкоэнерго спрогнозировало рост производства электроэнергии по "зеленому тарифу" в 2020 году на 86%.

Как сообщал БЦ, крупнейшими производителями зеленой генерации в Украине являются ДТЭК Рината Ахметова, "Виндкрафт" Карла Штурена, китайская CNBM и "Ветряные парки Украины" Максима Ефимова.