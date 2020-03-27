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27.03.20 16:45

Претендент на должность министра энергетики скрыл зарплату жены в компании Ахметова, – СМИ

Претендент на должность министра энергетики и окружающей среды Виталий Шубин с нарушением заполнил свою декларацию о доходах, что позволило скрыть работу его жены на в группе компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Претендент на должность министра энергетики скрыл зарплату жены в компании Ахметова, – СМИ

Об этом свидетельствует единственная поданная декларация Шубина за 2018 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

По данным СМИ, уже на ближайшем заседании Верховной Рады может быть назначен министр энергетики и окружающей природной среды. Эта должность остается вакантной после отставки правительства Алексей Гончарук 4 марта.

Одним из главных претендентов на должность министра называют первого заместителя министра Виталия Шубина, который сейчас временно исполняет обязанности руководителя министерства.

Шубин имеет многолетний опыт работы ТЭК, в 2011-2014 годах он работал в различных структурах компании ДТЭК, потом имел опыт работы в трейдинге электроэнергии и проектах зеленой энергетики. В октябре 2019 года был назначен первым заместителем министра Александра Оржель, после увольнения которого остался руководить министерством.

Шубин еще не подал декларацию о доходах за прошлый год, так как из-за карантина госслужащим продлили время подачи деклараций до 1 июня.

Перед вступлением на должность в правительстве Шубин подал декларацию за 2018, в которой также указал жену Инну Павловну Лапу.

При этом в разделе "Источник дохода" таким источником вместо работодателя Шубин указал себя. Такая же ошибка допущена ним и в разделе о доходах жены, которая якобы выплачивает зарплату самой себе. Это позволило скрыть место работы Инны Лапы.

В то же время на сайте ДТЭК указано, что в прошлом году Инна Лапа занимала должность начальника отдела по тендерным процедурам ООО "ДТЭК Нефтегаз". Это крупнейшая частная газодобывающая компания, она входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

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Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Дениса Шмыгаля, который в предыдущем составе правительства с февраля был вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, а до этого с августа 2019 года работал главой Ивано-Франковской ОГА.

До назначения главой ОГА Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Через две недели после назначения Шмыгаля премьером Кабмин принял решение ввести с 1 апреля спецпошлину в размере 65% на импорт из Российской Федерации электрической энергии и всех типов угля за исключением антрацитового и коксующегося.

Коксующийся уголь потребляют предприятия холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. ДТЭК Ахметова также настаивает на нерентабельности продажи электроэнергии на тепловых электростанциях и требует закрыть импорт электроэнергии в страну.

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