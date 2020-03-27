Украина засеяла 1 миллион га яровыми культурами

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Весенняя посевная 2020 яровых культур ускорилась во всех областях. За неделю по состоянию на 26 марта было посеяно 1 млн 8 тыс га, что на 383,5 тыс га больше, чем 19 марта. Лидерами в приросте темпов посевов является Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Таким образом агропроизводители уже посеяли 7% площадей от прогноза.

Прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника уменьшится ячменя, сои и сахарной свеклы.

Также отмечается, что введение чрезвычайной ситуации на территории всей Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. Сейчас аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании.

Посевная 2020 года началась согласно графику.