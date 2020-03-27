"Укргаздобыча" возобновила покупку нефти на бирже для собственного НПЗ

Согласно данным УЭБ, госкомпания приобрела ресурс на условиях FCA (станция отправителя) по 7600 грн за тонну с НДС, что соответствует около $30 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Срок поставки сырья – до конца мая 2020 года.

"Мы получаем множественные предложения на покупку ресурса украинских добытчиков, поэтому посчитали и решили покупать сырье", – сообщил замглавы дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

В части планов по закупкам сырья, он сообщил, что компания "наблюдает за развитием событий и возможным дальнейшим снижением цены".

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Как отмечает издание, в последний раз "Укргаздобыча" проводила торги по закупке нефтяного сырья на УЭБ в апреле 2019 года.

Средняя цена нефти Urals по итогу котировочных дней марта составляет около $30 за баррель, 26 марта котировка опустилась до $21.

Напомним, принадлежащий "Укргаздобыче" Шебелинский завод – один из двух работающих в стране НПЗ с годовым объемом переработки сырья в районе 500 тыс. тонн.

В 2019 году завод произвел 149 тыс. тонн бензинов, что на 14% больше, чем в 2019 году, а также 88 тыс. тонн дизтоплива (рост на 4%). Основной объем дизтоплива используется для нужд производственных подразделений "Укргаздобычи", часть реализуется через открытые биржевые торги.