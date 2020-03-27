Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена экс-министра с залогом в 14 миллионов

Соответствующее решение суд огласил в пятницу, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Применить по отношению к подозреваемому Кожаре.. меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия определения о содержании Кожары под стражей определить в рамках досудебного расследования на 60 дней, до 25 мая 2020 года", – говорится в определении суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органа следствия, однако предоставил возможность внесения залога.

"Определить Кожаре залог в 6 тысяч 700 прожиточных минимумов, что составляет 14 млн 83 тыс 400 грн", – отмечается в определении суда.

Залог может быть внесен как самим подозреваемым, так и другими лицами. В случае внесения залога на Кожару возлагаются ряд обязательств: прибывать в органы следствия, уведомлять о смене места проживания, сдать документы на право выезда, носит электронное средство контроля.

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Как сообщалось, 25 марта сотрудники Нацполиции задержали бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару в 2012-2014 годах по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.