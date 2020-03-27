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27.03.20 20:33

Власти Киева увеличили количество маршрутов транспорта по спецпропускам

Власти столицы расширила перечень маршрутов наземного общественного транспорта, который перевозит пассажиров со специальными удостоверениями.

Власти Киева увеличили количество маршрутов транспорта по спецпропускам

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы проанализировали работу маршрутов и внесли коррективы. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут №99-Д от метро "Минская" до метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр", – сообщил Кличко.

По словам городского головы, новый маршрут поможет добраться на работу работникам нескольких медучреждений, в частности, городской больницы №8 и городского Диагностического Центра.

"Кроме того, с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут №25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна". Это улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь", – добавил Кличко.

Мэр подчеркнул, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты. При этом пассажиры, как и ранее, должны оплачивать проезд.

Как сообщалось, с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит исключительно сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это –медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, работники продуктовых магазинов и аптек, стратегических предприятий и тому подобное.

Для таких перевозок разработаны специальные маршруты общественного транспорта.

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