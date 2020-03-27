Власти Киева увеличили количество маршрутов транспорта по спецпропускам

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы проанализировали работу маршрутов и внесли коррективы. Со вчерашнего дня начал работать специально созданный автобусный маршрут №99-Д от метро "Минская" до метро "Нивки" с заездом в Диагностический центр", – сообщил Кличко.

По словам городского головы, новый маршрут поможет добраться на работу работникам нескольких медучреждений, в частности, городской больницы №8 и городского Диагностического Центра.

"Кроме того, с 26 марта курсирует троллейбусный маршрут №25 "Проспект Свободы" - "Станция метро "Почайна". Это улучшит транспортное сообщение жилого массива "Виноградарь", – добавил Кличко.

Мэр подчеркнул, что на период действия ограничительных мероприятий общественный транспорт столицы перевозит пассажиров исключительно при наличии специальных билетов, удостоверение личности и средств индивидуальной защиты. При этом пассажиры, как и ранее, должны оплачивать проезд.

Как сообщалось, с 23 марта общественный транспорт столицы перевозит исключительно сотрудников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. Это –медицинские работники, спасатели, правоохранители, специалисты сферы ЖКХ, работники продуктовых магазинов и аптек, стратегических предприятий и тому подобное.

Для таких перевозок разработаны специальные маршруты общественного транспорта.