Водородный проект РГК получил одобрение ученых относительно концентрации газоводородной смеси

Об этом сообщает пресс-служба "Региональной газовой компании" (РГК), передает БизнесЦензор.

Руководитель проекта Станислав Казда отметил, что для полной безопасности при таких условиях необходимо тщательно подготовить все пять полигонов, которые выделяет РГК и распределить тестирование с учетом специфики каждой площадки.

Руководитель рабочей группы Леонид Униговский отметил, что уже выбран приоритетный полигон для научных опытов.

"Эта площадка оборудована газораспределительной инфраструктурой, что позволяет напрямую изучить реакцию газопроводов на транспортировку газоводородной смеси, с целью очертить круг проблем для решения конфигурации будущего нового дизайна газораспределительных сетей, приспособленного для поставки таких смесей-либо синтетических газов – потребителям", - говорит Униговский.

В заседании рабочей группы по научному сопровождению принимали участие представители НАНУ, профильных научных учреждений, эксперты и специалисты РГК.

Напомним, 26 февраля РГК объявила о проведении эксперимента по тестовой транспортировке смеси водорода и природного газа на закрытых участках газораспределительной системы в пяти областях страны.

Использование "зеленого" водорода в масштабах газотранспортной системы Украины позволит решить проблему аккумуляции энергии в пиковые периоды ее производства и снять ограничения на развитие таких видов возобновляемой энергетики, как солнечная и ветряная.