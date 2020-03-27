Членам экипажей иностранных судов запретили сходить на берег в украинских портах

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Это решение Государственной пограничной службы Украины принято во исполнение распоряжения правительства о запрете на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами и лицами без гражданства. Оно усиливает внедренные санитарные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции в портах и доведено Южным региональным управлением Госпогранслужбы.

Для обеспечения выполнения распоряжения правительства пограничный контроль судов и идентификация лиц осуществляются пограничниками непосредственно у трапа судна. Кроме того, на борт иностранных судов допускается только обслуживающий персонал с обязательными средствами индивидуальной защиты.

Запрет на пересечение государственной границы Украины иностранными гражданами не касается внешнеэкономической деятельности предприятий. То есть грузовые операции, экспорт, импорт, транзит продукции через морские порты сейчас происходит в штатном режиме с учетом комплекса противоэпидемических мероприятий. Согласно распоряжению правительства, временно закрыты только пункты пропуска в морских портах "Усть-Дунайск" и "Скадовск".

Украинские морские порты в своей работе придерживаются всех необходимых и определенных Министерством здравоохранения мер, рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией и международных медико-санитарных правил.