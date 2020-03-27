Нацбанк не планирует откладывать реализацию закона о "сплите" из-за карантина

Об этом сообщила заместительница главы НБУ Катерина Рожкова на онлайн-пресс-брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день такой необходимости нет. Несмотря на то, что сменили формат наших коммуникаций, мы продолжаем работать в направлении организации и работы Национального банка как регулятора небанковский финансовых организаций", - сказала Рожкова.

По ее словам, на сегодня продолжается работа над "белыми книгами", законопроектами регулирующими небанковский финрынок. На этой неделе была утверждена и представлена для публичного обсуждения концепция "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг".

"Работа идет по графику, и мы надеемся, что в сроки, предусмотренные действующим законом ("сплит"), то есть с 1 июля, НБУ станет регулятором небанковского финансового сектора", - отметила она.

Как сообщалось, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" принят в сентябре 2019 года. Согласно ему, с 1 июля 2020 года Национальный банк станет регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг.