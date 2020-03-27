БизнесЦензор

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27.03.20 14:12

Фонд госимущества предложил ввести льготы для арендаторов на время карантина

Фонд государственного имущества предложил приостановить плату за аренду госимущества для арендаторов, которые из-за введения карантина фактически не могут пользоваться арендованным имуществом.

Фонд госимущества предложил ввести льготы для арендаторов на время карантина

Как сообщает пресс-служба Фонда, проект соответствующего постановления правительства уже подготовлен и вынесен на общественное обсуждение, передает БизнесЦензор.

Согласно предложениям ФГИ, на время действия карантина плата за аренду имущества будет приостановлена ​​следующим категориям:

В то же время, на время действия карантина предлагается снизить на 50% арендную плату для арендаторов, которые относятся к таким категориям деятельности, как:

Для этой категории арендаторов предложено отложить выполнение ими обязательств по уплате уменьшенной на срок карантина арендной платы до 1 сентября 2020 года.

"Указанные в этом документе меры имеют целью реализовать один из векторов государственной поддержки бизнеса, который во время карантина несет убытки от полной остановки работы или от деятельности в ограниченном формате, как то работа только через курьерскую доставку и прочее", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия, работа всех принимающих клиентов заведений, кроме магазинов продуктов и продтоваров, аптек, банков, зоомагазинов, ограничено движение транспорта.

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