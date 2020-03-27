Дубилет окончательно отказался работать в Кабмине Шмыгаля

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду", – сообщил экс-министр.

При этом Дубилет заявил о намерении завершить часть начатых на госслужбе проектов.

"Буду ими заниматься извне – благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию – в бизнес. Какой – буду еще решать", – добавил предприниматель.

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Как сообщалось, ранее Дубилет заявлял, что готов продолжить работу в новом составе правительства, но окончательное решение о формате такой работы еще не принято.

"Мы будем обсуждать, в каком формате я продолжу работать в правительстве. Если продолжу", – отмечал Дубилет в начале марта.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что бывший министр Кабмина Дмитрий Дубилет остался работать в новом правительстве, не уточнив должности.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

Верховная Рада также назначила новый состав Кабинета министров. Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя состав правительства, четыре должности министров в новом Кабмине останутся вакантными. В частности, не были предложены кандидаты на должности глав Минэкономики и Минэкоэнерго.

Перед этим Верховная Рада удовлетворила заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.