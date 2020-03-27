Нацбанк перечислит в госбюджет 43 миллиарда прибыли, – Рожкова

Об этом на брифинге сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем перечислить в бюджет 42,7 млрд грн, что на 2 млрд грн больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год", – сказала Рожкова.

НБУ 26 марта утвердил годовой отчет и передал его материалы в Раду, которая должна на следующей неделе рассмотреть документ.

"Сразу же после утверждения Радой отчета НБУ мы это сделаем в соответствии с графиком, который согласуем с Мифнином", – добавила замглавы НБУ.

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Как сообщалось, законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрены поступления от НБУ на уровне 40,7 млрд грн.

Напомним, в 2019 году Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд грн при запланированных в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 47,6 млрд грн.

В 2017 году НБУ перечислил в госбюджет 44,4 млрд грн прибыли, в 2016 году – 38,16 млрд грн. В то же время закон "О госбюджете Украины на 2018 год" предполагал перечисление в казну части прибыли НБУ за 2017 год в размере 50,5 млрд грн.