"Райффайзен банк Аваль" временно отменил плату за POS-терминалы для остановившегося бизнеса

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Уточняется, что для получения этой льготы нужно не иметь задолженности за комиссию в предыдущие периоды и заполнить онлайн-заявку.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк, ПриватБанк и банк "Пивденный" отменили ежемесячную плату за пользование POS-терминалами для бизнеса, приостановившего свою деятельность на период карантина.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов банк занимал 5-е место (95,158 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.