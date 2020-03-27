Набцанк рекомендовал ввести "кредитные каникулы" для бизнеса из-за карантина (обновлено)

Как пояснила на брифинге замглавы НБУ Екатерина Рожкова, "кредитные каникулы" на означают приостановки начисления процентов, передает БизнесЦензор.

"Кредитные каникулы это не прощение долгов – это отсрочка по времени… Даже на льготных условиях в льготный период кредиты остаются кредитами, их нужно будет возвращать и нужно будет выплачивать проценты. На сегодняшний день льготой является не приостановка начисления процентов, а возможность отсрочки по времени ихней выплаты", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ подчеркнула, что банки имеют обязательства перед вкладчиками и продолжают выплачивать проценты по ним.

Рожкова уточнила, что в первую очередь право получить "кредитные каникулы" могут заемщики, которые по состоянию на 1 марта обслуживали свои кредиты без просрочек, но они должны обратиться для этого к банку.

"Автоматически кредитные каникулы не работают – вы должны обратиться в банк, вы должны объяснить ситуацию и подтвердить, что временно полностью или частично потеряли доход из-за карантинных мер", – добавила замглавы НБУ.

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Возможность реструктуризации кредитов предусмотрена постановлением правления НБУ №39, которое вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, передает пресс-служба регулятора.

Этим постановлением НБУ временно ввел особые правила применения требований Положения об определении банками размера кредитного риска по активным банковским операциям, в связи с введением ограничительных мер из-за коронавируса.

"В соответствии с утвержденными правилами кредиты, которые обслуживались по состоянию на 1 марта 2020 года и будут реструктуризированы до конца сентября 2020 года, не будут считаться такими, на которые распространяются отдельные признаки дефолта", – сказано в сообщении.

Среди рекомендаций НБУ по реструктуризации кредитов:

освобождение клиентов от возврата основной суммы кредита по графику на период не менее чем период действия карантина/других ограничений из-за пандемии. Соответственно, срок выплаты кредита может быть продлен;

в сложных обстоятельствах клиентам может быть предложена капитализация процентных платежей. Это позволит бизнесу оставаться ликвидным, а физическим лицам поддерживать необходимый уровень текущего потребления.

"Учитывая ожидаемые среднесрочные экономические последствия ограничительных мер, предлагаем при реструктуризации базироваться на предположении, что восстановление платежеспособности клиентов, которые потравили в затруднительное финансовое положение, состоится не ранее третьего квартала 2020 года", – отмечают в НБУ.

При этом банки не должны ухудшать условия по кредитам по результатам реструктуризации. В частности, реструктуризация не должна приводить к повышению эффективной процентной ставки, банки не должны требовать от клиентов никаких явных или скрытых комиссий за проведение реструктуризации, необходимость которой вызвана обстоятельствами пандемии.

Кроме того, банки могут не ухудшать оценку финансового состояния заемщиков на основе информации из бюро кредитных историй о выполнении клиентами - физическими лицами обязательств по договорам в период действия карантина.

При этом НБУ рекомендовал реструктуризировать кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничений, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты.

Условия и срок реструктуризации будет определять банк с учетом экономических потребностей заемщика.

"Реструктуризации должны, с одной стороны, смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков, а с другой – не создавать рисков потери банками капитала", – подчеркивают в НБУ.

Инициировать такую реструктуризацию кредитов могут как банки, так и их клиенты. При этом клиенты-юридические лица должны предоставить подтверждение фактов существенного временного снижения доходов или прекращения работы.

В то же время банкам рекомендовано сообщил клиентам о возможности реструктуризировать задолженность, уточнив условия такой реструктуризации. При этом физическое присутствие клиентов в отделении банка для проведения реструктуризации не является необходимым. Банк может самостоятельно определять порядок предоставления/оформления документов для проведения реструктуризации, предпочитая использование дистанционных каналов коммуникаций.

В то же время НБУ подчеркивает, что банки должны эффективно работать с платежеспособными заемщиками, обеспечить своевременное получение всех запланированных платежей по графику во избежание рисков снижения ликвидности, рост кредитного риска и снижения капитала.

"Реструктуризации кредитов среднему и крупному бизнесу должна рассматриваться индивидуально с учетом последней финансовой отчетности, текущего финансового состояния, уязвимости секторов и предприятий к текущей экономического кризиса и перспектив их восстановления", – подчеркивают в НБУ.