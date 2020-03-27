Возврат денег за билеты в сегодняшней ситуации невозможен, – МАУ

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

"Возврат денег возможен в будущем периоде, но не в сегодняшней ситуации. Когда мы вернемся к мирной жизни, будем способны обработать запросы и выполнить пожелания пассажиров, сможем предложить и такой вариант", – заявил Дыхне.

По словам Дыхне, для того чтобы вернуть деньги за билет в будущем, сейчас пассажирам нужно подавать заявку на электронный ваучер.

"Пассажир сможет обменять ваучер с 25% бонусом на перелет. Если его это не устраивает, и он захочет вернуть в будущем деньги – мы ему деньги вернем", – сказал Дыхне.

"Мы не отказываемся от наших обязательств перед пассажирами и предлагаем два варианта, которые считаем справедливыми. Первый – невыполненный ими перелет возможен в любой будущий период в течение года без штрафов за внесение изменений. То есть, они смогут его использовать. Второй – предлагаем электронный ваучер на сумму покупки неиспользованного билета с 25% бонусом от этой суммы. Этот ваучер подлежит предъявлению компании на покупку перелета в течении года", – заявил Дыхне.

Президент авиакомпании признал, что обратившиеся ранее пассажиры смогли вернуть деньги.

"Мы действовали с учетом нашей финансовой ситуации и требований законодательства. Сейчас государством введен режим чрезвычайной ситуации и действие обстоятельств форс-мажора", – сказал Дыхне.

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Как сообщалось, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) прекратила выполнение регулярных рейсов до 24 апреля включительно.

При этом среди предложенных вариантов получения компенсации пассажирами отсутствует опция возврата средств, на что обращают внимание клиенты МАУ. В ответ в авиакомпании рекомендовали указывать пожелание о возврате средств в примечании к запросу.

Ранее Кабинет министров принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, а также о продлении всех введенных ранее карантинных мер до 24 марта.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с распространением коронавируса поручил разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

По данным Министерства инфраструктуры, на 27 марта запланированы эвакуационные рейсы авиакомпаний МАУ и SkyUp из Казахстана (Алматы), Польши (Варшава), Израиля (Тель-Авив), Австрии (Вена), Литвы (Вильнюс), Катара (Доха), Франции (Париж), Германии (Франкфурт).