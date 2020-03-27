Германия запретила въезд беженцам из-за карантина

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Парламентские статс-секретари в министерстве внутренних дел ФРГ Гюнтер Крингс и Штефан Майер проинформировали об этом решении Зеехофера комитет бундестага по внутренней политике. Они объяснили его неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.

25 марта эксперт партии ХДС по вопросам внутренней политики Германии Матиас Миддельберг предложил заменить беженцами сезонных рабочих из Польши и Румынии, которым запрещен въезд в страну из-за эпидемии. "Биржи труда должны исчерпать все возможности и в том числе обратиться к тем 600 тысячам беженцев, которые числятся в Германии как ищущие работу", - заявил он изданию Die Welt.

17 марта канцлер Германии Ангела Меркель объявила о закрытии на 30 дней и до особого распоряжения границ Евросоюза, о котором договорились страны ЕС. В Евросоюз смогут въезжать только граждане ЕС и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство в ЕС. Хорст Зеехофер тогда заявил, что въезд представителей третьих стран будет разрешен только в "неотложных" случаях.