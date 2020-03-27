USAID запустило в Украине флешмоб для помощи малому бизнесу

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В период карантина в особой поддержке нуждается микро, малый и средний бизнес. Почему? Нестабильный спрос, перебои в работе поставщиков и карантин не способствуют развитию бизнеса, поэтому для них критично удержаться на плаву. Как можно помочь? По возможности, делать заказ у малых предпринимателей и делиться своими впечатлениями и фото с хэштегом #КупуйУМалих", - сообщается на странице "Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

К флешмобу уже присоединись Комитет цифровой трансформации и онлайн-сервис государственных услуг "Дия", где можно найти бесплатные продукты и услуги для предпринимателей во время карантина.