БизнесЦензор

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27.03.20 10:24

USAID запустило в Украине флешмоб для помощи малому бизнесу

Агентство США по международному развитию (USAID) запустило флешмоб "#КупуйУМалих", чтобы помочь малому бизнесу в Украине во время карантина, введенного из-за пандемии коронавируса в мире.

usaid

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В период карантина в особой поддержке нуждается микро, малый и средний бизнес. Почему? Нестабильный спрос, перебои в работе поставщиков и карантин не способствуют развитию бизнеса, поэтому для них критично удержаться на плаву. Как можно помочь? По возможности, делать заказ у малых предпринимателей и делиться своими впечатлениями и фото с хэштегом #КупуйУМалих", - сообщается на странице "Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".

К флешмобу уже присоединись Комитет цифровой трансформации и онлайн-сервис государственных услуг "Дия", где можно найти бесплатные продукты и услуги для предпринимателей во время карантина.

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