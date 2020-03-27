БизнесЦензор

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27.03.20 09:39

Прибыль промпредприятий Китая упала на 38%

В январе-феврале текущего года прибыль промышленных предприятий Китая составила 410,7 млрд юаней ($58,7 млрд), сократившись из-за коронавирусной инфекции на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР в пятницу.

китай,вирус

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В целом в горнодобывающей промышленности прибыль предприятий снизилась на 21,1%, перерабатывающей - на 42,7%, электроэнергетике - на 23,2%, предприятий по производству компьютеров и средств связи - на 87%, в автомобилестроении - на 79,6% в производстве электрооборудования - на 68,2%, в химическом производстве - на 66,4%, в угледобыче и обогащении угля - на 62,3%, в черной металлургии - на 34,4%. В сфере переработки нефти, угля и других видов топлива зафиксирован убыток.

В то же время отмечен рост прибыли в таких отраслях, как цветная металлургия (рост на 28,3%), нефтегазовая добывающая промышленность (рост на 23,7%).

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