Азиатские фондовые рынки выросли вслед за Уолл-стрит

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Участники рынка считают, что подъем рынков акций на этой неделе - временное явление, учитывая продолжающееся распространение COVID-19 и все новые ограничения на работу бизнеса.

"Несмотря на некоторое улучшение ситуации на этой неделе на рынках акций, общая картина для мировой экономики и рынков по-прежнему выглядит мрачно", - сказал FT стратег ANZ Дэниел Бин.

Фьючерсы на S&P 500 ушли в пятницу в минус на 1,5%, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению, после того как в четверг S&P 500 прибавил 6,2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 в минусе на 2%

Растут акции в Южной Корее.