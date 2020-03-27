МВФ готов увеличить кредит для Украины при условии принятия двух законов

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВФ сообщает БизнесЦензор.

Георгиева также заявила, что в переговорах с украинскими властями на прошлой неделе представители МВФ достигли хорошего прогресса.

"На прошлой неделе был достигнут очень хороший прогресс в обсуждениях с украинскими властями нового механизма расширенного финансирования (EFF). Принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы, позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее", – сказала Георгиева.

Как сообщалось, в начале недели Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3260, которым устанавливается запрет возвращения признанных неплатежеспособными и национализированных банков бывшим собственникам по решениям судов. В свою очередь близкие к олигарху Игорю Коломойскому депутаты внесли ряд альтернативных проектов.

Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.

По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).

Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам и земельной реформы.

Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".