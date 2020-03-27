БизнесЦензор

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27.03.20 07:56

Цены на нефть перешли к росту

Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в цене в ходе азиатских торгов в пятницу после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $26,55 за баррель, что на $0,21 (0,80%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 26 марта, фьючерсы снизились в цене на $1,05 (3,8%), до $26,34 за баррель - минимума закрытия с 18 марта, по данным Dow Jones Market Data.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,44 (1,95%) - до $23,04 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на $1,89 (7,7%), до $22,6 за баррель.

Оба контракта демонстрировали рост по итогам предыдущих трех сессий.

"С начала 2020 года нефть подешевела на 60% в связи со вспышкой коронавируса и агрессивной ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, которого цитирует MarketWatch.

По его мнению, цена WTI может снизиться до отметки $15 к концу июня, "если экономические условия продолжат ухудшатся во втором квартале, а Россия и Саудовская Аравия продолжат вести ценовую войну".

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, слова которого приводит Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".

Тем временем страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии".

Институт международных финансов (IIF) в четверг ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.

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