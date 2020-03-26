Киевсовет выделил из городского бюджета дополнительный миллиард на медицину

Как сообщает пресс-служба горсовета, средства будут направлены на закупку медоборудования, лекарственных средств и финансовую поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса, передает БизнесЦензор.

В частности, доплаты врачам за счет городского бюджета составят 4000 гривен, медсестрам – 3000 грн, для технического персонала больниц и поликлиник предусмотрены доплаты о по 1000 грн.

"Киевсовет позаботился и о социально незащищенных киевлянах. Для поддержки малообеспеченных категорий мы выделили почти 300 млн грн. На сегодня в столице более 12 000 одиноких киевлян пожилого возраста нуждаются в помощи. Город будет закупать для них продуктовые наборы и будет доставлять их пенсионерам домой", – уточнил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

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По его словам, также предусмотрены надбавки в размере 2000 гривен для социальных работников, обслуживающих одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Для выплаты премий соцработникам будет выделено еще 4,6 млн грн.

Кроме того, Киевсовет компенсирует потери коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" убытки в связи с ограничительными мерами из-за карантина на общую сумму 780 млн грн, что позволит обеспечить выплату зарплат работникам.

Как отмечается в сообщении, вместе с тем город сократил расходы на капитальное строительство.

"Речь идет о проектах реконструкции и капремонтах крупных объектов, которые находятся еще на этапе проектирования", – отмечается в сообщении.