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26.03.20 21:10

МВД начнет онлайн-регистрацию транспорта для перевозки сотрудников

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начнут онлайн-прием документов для регистрации грузового и пассажирского транспорта, обеспечивающего работу объектов критической инфраструктуры.

МВД начнет онлайн-регистрацию транспорта для перевозки сотрудников

Об этом говорится в сообщении МВД в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Добавили регистрацию новых грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, используемых для обеспечения деятельности объектов критической инфраструктуры, а именно - для медицинских учреждений, коммунальных хозяйств, фармакологических предприятий и т.д.", - сказано в сообщении.

Сообщается, что начиная с 27 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы для осуществления государственной регистрации указанных выше новых транспортных средств через электронные каналы связи.

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