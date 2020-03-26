Минфин внесет новую редакцию поправок в бюджет утром 27 марта, – Гетманцев

Об этом сообщил глава профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению, мы не были удовлетворены качеством этих предложений, мы дважды сегодня обсуждали их с представителями депутатских групп, фракций. Только что закончилась эта встреча и мы нашли некоторую базу по договоренностей относительно изменений в закон о госбюджете и создании стабфорнда", – сказал Гетманцев.

По его мнению, в изначальном варианте законодательных изменений Минфин получил бы слишком много полномочий по управлению стабилизационным фондом.

"На завтра, на утро, мы уже рассчитываем на более взвешенные предложения от Минфина и обговорить их", – добавил Гетманцев.

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Как сообщалось, сегодня Кабинет министров представил в Верховной Раде изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и законопроект о создании стабилизационного фонда, однако представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложения правительства.

Ожидается, что в Верховной Раде в четверг во второй половине дня состоится встреча с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а внеочередное пленарное заседание Рады, скорее всего, состоится в воскресенье.

Как сообщалось со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко, Кабмин намерен предложить ВР законопроект с изменениями в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", в котором предлагает сократить доходы на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, увеличив таким образом дефицит госбюджета на 202 млрд грн.

Для покрытия дефицита предлагается увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн и внешние - на 131 млрд грн.

Между тем текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду – 975 млрд грн, расходы – 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином