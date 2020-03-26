Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты питания. ВИДЕО

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, передает БизнесЦензор.
Президент напомнил, что 25 марта было проведено совещание с местными властями.
"Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая – будет решена сегодня", – сказал президент.
Глава государства также заявил, что власть сделает все, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах.
"Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – пообещал глава государства.
Кроме того,Зеленский анонсировал поступление в течение следующих суток нескольких новых медицинских грузов, в которых суммарно будет входить еще 200 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.
Зеленский также заявил о том, что поручил премьер-министру задачу решить вопрос так называемых VIP-палат, хотя требования к их обустройству опредлены Управлением госохраны и Управлением делами президента.