Китай ввел запрет на въезд для иностранцев

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Китая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ввиду быстрого распространения COVID-19 в мире Китай решил временно приостановить въезд в Китай для иностранцев, у которых есть визы или вид на жительство", – сказано в заявлении.

В МИД КНР уточнили, что запрет вступает в силу с 00:00 28 марта.

"Приостановка – это временная мера, которую Китай вынужден принять в свете ситуации, связанной со вспышкой коронавируса, и опытом других стран", – отмечается в заявлении.

Отметим, утром четверга, 26 марта, Китайская национальная комиссия по здравоохранению сообщила о выявлении еще 67 случаях коронавирусной инфекции COVID-19. Все заболевшие прибыли из-за рубежа.

Также в стране за сутки от COVID-19 погибли шесть человек. Все летальные случаи произошли в провинции Хубэй, где с 25 марта отменили карантин.