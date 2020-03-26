Киевсовет ввел льготы на аренду коммунального имущества из-за карантина

Об этом говорится в сообщении Киевсовета, передает БизнесЦензор.

Кроме того, если объект аренды не используется вообще из-за ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения COVID-19, то арендаторы коммунального имущества освобождаются от оплаты по договорам аренды также на срок до 31 июля.

"Мы обещали и нашли механизм, как уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, работающий в столице. И который сегодня наиболее уязвим в такое сложное и для города, и для страны время. Пока неизвестно, когда завершатся ограничительные меры и предприниматели смогут вернуться к привычному ритму работы, и будут ли завершены ограничения после 24 апреля. Пока об этом рано говорить. Но мы сегодня сделали серьезный жест поддержки. Право на эти льготы малый и средний бизнес будет иметь уже с 11 марта", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Письменное сообщение о невозможности использования объекта аренды можно будет направлять в следующие 10 дней после вступления в силу решения.

По данным Киевсовета, в столице сегодня около 867 тыс. квадратных метров коммунальных нежилых помещений, которые сдаются в аренду. И большую часть арендует малый и средний бизнес – это около 6 тыс. субъектов предпринимательской деятельности.