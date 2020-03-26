"Укрзализныця" назначила поезд для эвакуации украинцев из Москвы

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, спецрейс поезда в Россию назначен по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только онлайн.

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Как сообщалось, ранее "Укрзализныця" отправила 10 специальных поездов "Интерсити+" по маршруту Перемышль - Киев для перевозки граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу.

Также поезд "4 столицы", выполнил специальный рейс для возвращения домой украинцев, а также граждан Беларуси и балтийских стран.