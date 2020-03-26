Власти Закарпатья ограничили въезд в область

Об этом сообщил глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис по итогам заседания Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу облсовета.

По словам главы облсовета, речь идет о необходимости прекращения движения автомобильного транспорта путем выставления блокпостов на перевалочных участках следующих автодорог: Ужоцкий перевал (автодорога Н-13 Львов-Самбор-Ужгород) и Торунский (Вишкивский) перевал (автодорога Р-21 Долина-Хуст).

Кроме того, планируется обустроить контрольно-пропускные пункты на перевалочных участках таких автодорог: Яблунецкий перевал (автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов), Абранский перевал (автодорога М-06 Киев-Чоп), где будет проводится температурный скрининг въезжающим на территорию области.

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Кроме того, в области будет прекращена работа всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков, а также отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

В то же время в пресс-службе облсовета отмечают, что Вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья МОЗ Украины в Киеве не проверено ни одного случая COVID -19 на Закарпатье.

Как сообщалось, ранее в Сумах в соответствии с решением исполнительного комитета от 25 марта начали обустраивать стационарные контрольно-пропускные пункты, въезд в город будет разрешен только его жителям, либо людям, которые имеют недвижимость или работу в городе при наличии подтверждающих документов.