ООН запросил $165 миллионов на преодоление пандемии коронавируса в Украине

Об этом сообщили в представительстве ООН в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В плане представлены меры реагирования учреждений ООН, гуманитарных организаций на местах, медицинских учреждений и поставщиков медицинских услуг для минимизации возможных гуманитарных последствий распространения вирусной инфекции, которая, по оценкам, составляет угрозу для почти 21 млн людей в Украине", – говорится в сообщении.

В представленном плане отмечено необходимость привлечь $165 млн в поддержку реагирования в течение следующих девяти месяцев.

"В плане учитываются как последствия эпидемии для здоровья населения, так и ее значительное опосредованное влияние на благосостояние людей и громад, которое касается не только распространения заболевания, но и охватывает различные сферы жизни: от образования, средств к существованию, психического здоровья людей до возможности реализации основных прав человека", – подчеркнули в Представительстве.

Как сообщалось, накануне ООН представила план помощи самым бедным странам по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд.