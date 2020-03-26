Количество безработных в США подскочило на рекордных 3 миллиона за неделю

Согласно данным Министерства труда США, это максимальный показатель с начала учета данных в 1967 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предыдущий рекорд, составлявший 695 тыс. и зафиксированный в 1982 году, был побит сразу в несколько раз. Причем еще несколько недель назад число недельных заявок находилось ниже 200 тыс. – около минимума за 50 лет.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя на прошлой неделе на 719 тыс. – до 1 млн с ранее объявленных 281 тыс., на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса. Респонденты MarketWatch прогнозировали скачок показателя до 2,5 млн.

"Даже зная, что десятки тысяч предприятий закрылись из-за мер по сдерживанию COVID-19, взлет заявок на 3,3 млн все равно шокирует. Мы знали, что сегодняшние данные будут плохими, но не ожидали, что настолько", – отмечается в обзоре ING.

При этом эксперты отмечают, что многие американцы не могли обратиться за пособиями, поскольку в некоторых штатах государственные структуры перегружены, а ведомственные сайты не работают из-за наплыва обращений.

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Волна сокращений работников в США затрагивает такие сферы, как розничный бизнес, авиакомпании и турагентства, ресторанный и гостиничный бизнес.

Аналитики не исключают вероятности скачка безработицы до 20% и выше при развитии наихудшего сценария в экономике.

"Количество людей, подавших заявки на пособия, говорит о степени шока в экономике", – отмечает главный экономист FHN Financial Крис Лоу.

В то же время количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 марта, подскочило на 102 тыс. – до 1,8 млн с 1,7 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста на 7 тыс.