МВФ и Всемирный банк призвали отложить взыскание долгов с беднейших стран

Об этом говорится в совместном заявлении организаций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Вспышка коронавируса, вероятно, может иметь серьезные экономические и социальные последствия для беднейших стран, где проживает четверть населения мира и две трети населения мира, живущих в условиях крайней бедности. Всемирный банк и Международный валютный фонд призывают приостановить взыскание долгов с таких стран в соответствии с двусторонними кредитных соглашений", - отмечается в заявлении.

По мнению представителей организаций, это поможет решить неотложные проблемы ликвидности таких стран, вызванные вспышкой коронавируса. Также это даст время для оценки влияния кризиса и потребностей в финансировании для каждой страны.

Кроме того, Всемирный банк и МВФ призвали страны G20 определить перечень стран, которые имеют неблагоприятную долговую ситуацию и предоставить предложения по смягчению долговой нагрузки.

Всемирный банк и МВФ верят, что сейчас крайне важно обеспечить помощь развивающимся странам, и дать мощный сигнал финансовым рынкам.