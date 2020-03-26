Полиция определила победителей тендеров на поставку бензина на 700 миллионов

Об этом свидетельствуют результаты аукционов в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, ОККО победила в тендере на 18,03 млн литров бензина А-95 по цене 24,48 грн/л, что на 2,5 грн/л ниже цены на стеле АЗС сети 26 марта.

WOG одержала победу в тендере на поставку 11,25 млн литра бензина А-92 по 23,40 грн/л, что на 2,6 грн/л ниже цены на стелах АЗС сети по состоянию на 26 марта.

ОККО и WOG были единственными участниками этих аукционов. Группа "Приват" в лице ООО "Ливайн Торг", которое было единственным участником предыдущего отмененного тендера, на эту закупку документы не подавало.

Кроме того, Нацполиция планирует купить 7,41 млн литров дизтоплива.

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Напомним, первая попытка Нацполиции провести закупку указанного объема бензинов состоялась 27 февраля. Единственной компанией, которая подалась на участие в тендерах, была "Ливайн Торг", занимающаяся реализацией талонов "Авиас" через сеть АЗС группы "Приват".

Однако 6 марта тендерный комитет Нацполиции отклонил предложения компании. Тендерный комитет пришел к выводу, что поставщик не подтвердил наличие достаточного количества станций в Луганской и Донецкой областях.

"Приват" в течение последнего года пытался стать поставщиком топливных талонов для полиции, но на всех предыдущих тендерах он либо проигрывал ценовую конкуренцию, либо был дисквалифицирован тендерным комитетом из-за замечаний к поданной документации.

Ежегодно Национальная полиция по талонам и картам приобретает свыше 30 млн л топлива. В 2018 году она закупила 31,97 млн л (24,3 тыс. тонн) на 894,5 млн грн (15,5 млн л А-95, 11,3 млн л А-92 и 5,2 млн л дизтоплива). Поставщиками стали ОККО, WOG и "Техойл".

В 2019 году полиция законтрактовала 32,6 млн л (24,8 тыс. тонн) на сумму 903 млн грн. Поставщиками выступили ОККО и WOG.