Минцифры разрабатывает цифровые инструменты для борьбы с коронавирусом

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Уже со следующей недели украинцы смогут пользоваться специальным мобильным приложением для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции, который разработали в государственной IT-компании Diia Company, созданной Министерством цифровой трансформации. Приложение будет контролировать местонахождение больных коронавирусной инфекцией.

По словам вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такие решительные действия нужны, чтобы остановить пандемию: "Сразу успокою - ни одного "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный - для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить".

Кроме этого, через приложение больные или самоизолированные граждане смогут заказать продукты или лекарства онлайн и сообщать о состоянии своего здоровья.

Следующим шагом станет введение в "Дие" возможности мониторинга вероятного контакта с больным.

"Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупредить о возможном контакте с больным. Опять, никакого гео-таргетинга или слежения", - добавляет Федоров.