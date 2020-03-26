Банки приостановили работу 25% отделений, – Рожкова

Об этом сообщила заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Опорные" отделения банков работают. Приостановлена ​​работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, которые почти не имеют клиентов. Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать", – сообщила замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что после введения карантина количество клиентов в отделениях сократилось в разы.

"Некоторые банки уже прислушались к рекомендациям НБУ – позволяют вход только в защитных масках и проверяют температуру посетителям", – отметила замглавы Нацбанка.

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НБУ также рекомендовал банкам не требовать от клиентов приезжать в отделения для уточнения информации во время карантина.

При этом Рожкова подчеркнула, что проблем с получением наличных через банкоматы нет, а решение правительства о введении чрезвычайной ситуации по всей стране не меняет порядок работы банков.

Она также напомнила, что Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений.

Как сообщалось, государственный "Ощадбанк" временно приостановил работу 82 из 194 отделений в Киеве в связи с усилением карантинных мер.