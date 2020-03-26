БизнесЦензор

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26.03.20 20:51

Фонд госимущества смог продать дом культуры в Киеве за 10 миллионов. ФОТО

Фонд госимущества продал через онлайн-аукцион на площадке "Prozorro.Продажи" дом культуры госпредприятия "Киевприбор" за 10,1 млн грн при стартовой цене 2,4 млн грн.

дк

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Фонда Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня нам удалось привлечь инвестора – найти покупателя дома культуры "Киевприбора" на улице Олексы Тыхого (бывшая Выборгская). Более того, за него боролись семь предпринимателей, а стартовая цена выросла в 4,1 раза – с 2,4 млн грн до 10,1 млн грн. Это выше среднего показателя в первом квартале 2020 года", – сообщил глава Фонда.

Согласно данным в системе Prozorro, речь идет о здании общей площадью 960,8 кв. м. 1961 года постройки. Условиями конкурса допускается изменение назначения здания. При этом покупатель обязан погасить задолженность предприятия на сумму 4,45 млн грн.

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