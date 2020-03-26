Минэкономики усилит мониторинг продуктов социального назначения

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Такое решение принято с целью недопущения спекулятивного роста цен на продукты социальных групп. Определение и обновления перечня таких продуктов поручено Государственной службе статистики Украины.

Минэкономики проводит мониторинг как цен, так и физического наличия продуктов на полках магазинов в каждой области и продолжает постоянный диалог с производителями и поставщиками продуктов питания.

Каждые два дня Минэкономики делает срез по торговым сетям и опрашивает ритейлеров на предмет запасов продуктов питания и товаров первой необходимости. Кроме этого, информацию о ценах фиксирует и Антимонопольный комитет, который продолжает выполнять все свои функции.