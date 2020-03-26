"Приватбанк" ввел "кредитные каникулы" для малого и среднего бизнеса до конца мая

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение банка, передает БизнесЦензор.

"Базовый принцип каникул - это отсрочка на этот период платежей по кредиту (кроме процентов). По каждому продукту и категории клиентов существуют индивидуальные особенности", - сказано в сообщении.

Согласно релизу, по продукту "Кредитный лимит на счету", в частности, требование ежемесячного обнуления лимитов перенесли на конец мая. Более подробную информацию по остальным продуктам банк обнародует в ближайшее время.

Пресс-служба также отметила, что решение по "кредитным каникулам" для МСБ банк принял самостоятельно с целью поддержки предпринимателей.

Как сообщалось, в конце прошлой недели Нацбанк Украины анонсировал, что правление регулятора утвердит общие подходы и правила по "кредитным каникулам" в ближайшие дни.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,058 млрд грн) занимал 1 место среди 75 банков.